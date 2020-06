Sie kämpfen gegen ihren Krebs US-Star Shannen Doherty gratuliert dem "außergewöhnlichen Kurt"

"So viele Wege haben wir schon beschritten. Jeder Weg war einzigartig und voller Herausforderungen, die leicht zu Blockaden führen konnten. Doch deine Hartnäckigkeit, Stärke und Unterstützung haben uns geholfen, die Hindernisse gemeinsam zu überwinden. Immer gemeinsam. Du bist der stetige Taktgeber im Hintergrund. Der Humor, der mich zum Lächeln bringt. Die Kreativität, die inspiriert. Die Intelligenz, die mein Gehirn beflügelt. Du bist der außergewöhnliche Kurt. Für alles, was du bist. Für alles, was du erreicht hast. Einfach nur, weil du du bist. Ich liebe Dich. Alles Gute zum Geburtstag", so Shannen Doherty.