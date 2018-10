Sie ist seit 20 Jahren trocken Jamie Lee Curtis: "Im Griff hat man die Sucht nie"

Sie gibt nichts auf ihr Alter

Hört sich ganz so an, als ob Curtis allen Grund zu feiern hat - vor allem mit ihrem anstehenden Geburtstag. Doch das Alter sei ihr egal, wie sie weiter erzählt. "Das bedeutet mir nichts. Ich würde gern noch etwas länger leben, weil ich noch Dinge zu tun habe. Aber die Zahl macht mir keine Angst." Diese Dinge reißt sie zumindest kurz an: "Ich habe es noch niemandem erzählt, aber ich habe ein Drehbuch geschrieben. Und ich will in den kommenden Jahren Regie führen und die Drehbücher dazu schreiben."