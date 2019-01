Sie ist schon wieder Zuhause Nina Bott ist wieder Mama geworden

Herzlichen Glückwunsch, Nina Bott (41, "Generation Mami")! Die Moderatorin und Schauspielerin ist zum dritten Mal Mutter geworden. Wie sie selbst via Instagram bekannt gab, kam ihr Sohn Leo am Mittwochmorgen um 1:19 Uhr zur Welt. Dazu postete sie ein Bild von sich, ihrem Freund Benjamin Baarz und dem Neugeborenen im Hintergrund. Außerdem verriet sie, dass Leo per Wassergeburt entbunden wurde.