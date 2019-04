Sie ist rund 36 Jahre jünger Wie viel Zeit bleibt Claus Theo Gärtner noch mit seiner Sarah?

Der Altersunterschied ist groß, aber die Liebe scheint größer zu sein: Claus Theo Gärtner (75, "Matula") und seine Sarah (39) kennen sich seit rund 16 Jahren, seit zehn Jahren sind sie verheiratet. Gefeiert haben sie das Jubiläum aber nicht. "Wir haben bis jetzt jeden Hochzeitstag vergessen. Aber solange das uns beiden so geht, ist das okay. Wir feiern zu anderen Gelegenheiten", erzählt Sarah gegenüber der "Bild am Sonntag".