Sie ist nicht bei der Familie Matt Damons älteste Tochter war mit Coronavirus infiziert

Während Matt Damon (49, "Good Will Hunting") sich derzeit wegen dem Corona-Lockdown mit seiner Ehefrau Luciana Barroso (44) und den drei gemeinsamen Kindern Isabella (geb. 2006), Gia (geb. 2008) und Stella (geb. 2010) in Irland aufhält, ist seine älteste Tochter Alexia (geb. 1999) momentan auf sich selbst gestellt. Alexia, die Barroso mit in die Ehe gebracht hat, hält sich wegen ihrer College-Ausbildung in New York auf. In einem Radiointerview hat Damon nun erzählt, dass seine älteste Tochter sich schon vor Wochen mit dem Coronavirus infiziert habe.