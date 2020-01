Milla Jovovich: So jung startete sie als Model

Milla Jovovich wurde 1975 in Kiew in der Ukraine geboren. Nach einem Zwischenstopp in London emigrierte die Familie schließlich nach Los Angeles. Mit nur neun Jahren startete Jovovich ihre Modelkarriere. Nur wenige Zeit später wurde sie von Star-Fotografen wie Richard Avedon oder Herb Ritts fotografiert und zierte schon bald darauf die Cover von diversen Magazinen, was eine öffentliche Debatte über Kinder als Models auslöste. Es folgte eine steile Karriere als Topmodel, in der sie unter anderem für Kampagnen von Dior, L'Oréal, Calvin Klein oder Versace vor der Kamera stand.