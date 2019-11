Sie ist im sechsten Monat schwanger YouTube-Stars Bibi und Julienco erwarten ihr zweites Kind

Sie ist im sechsten Monat

"Wir sind einfach nur happy und freuen uns riesig", lässt das Paar außerdem wissen. Beide haben natürlich jeweils auch ein YouTube-Video auf ihre Kanäle geladen, in denen sie neben der Ankündigung auch noch weitere Infos zur Schwangerschaft verraten. So erklärt Bibi in Juliencos Video, dass sie bereits in der 20. Woche, also im sechsten Monat sei. "Es ist krank, dass wir das so lange geheim halten konnten", erklärt die 26-Jährige. Dabei hätten viele große Schlabber-Pullis geholfen.