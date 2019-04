Sie ist friedlich eingeschlafen Model Stefanie Sherk stirbt mit nur 37 Jahren

Das kanadische Model Stefanie Sherk ist tot. Sherk, die auch als Schauspielerin - unter anderem in einer kleinen Rolle in "CSI: Cyber" - tätig war, wurde nur 37 Jahre alt. Ihr Ehemann, der mexikanische Schauspieler Demián Bichir (55), trauert in einem rührenden Post bei Instagram um seine Frau. "Mit unvorstellbarem Schmerz" müsse er mitteilen, dass Sherk am 20. April verstorben sei. Sie sei friedlich eingeschlafen.