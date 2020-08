Sie ist dort geboren Amal und George Clooney spenden für Explosions-Opfer in Beirut

Menschenrechtsanwältin Amal (42) und Hollywood-Star George Clooney (59) wollen 100.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 84.200 Euro) an drei Wohltätigkeitsorganisationen im Libanon spenden. "Wir sind zutiefst besorgt um die Menschen in Beirut und die Verwüstungen, die sie in den vergangenen Tagen erlitten haben", heißt es in einer Erklärung des Paares, aus der das US-Magazin "People" zitiert.