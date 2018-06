Sie ist die "heißeste Frau der Welt" "Im Geburtstagsanzug": Model Kate Upton feiert oben ohne

Sie ist die "heißeste Frau der Welt": US-Model und Schauspielerin Kate Upton. Den Titel verlieh ihr jetzt das Magazin "Maxim". Pünktlich zu ihrem 26. Geburtstag am 10. Juni beweist sie auch warum. Damit auch ihre Fans etwas von ihrem Ehrentag haben, postete sie nachträglich einen kurzen Videoclip auf ihrem Instagram-Account. Darin zu sehen: die Schönheit oben ohne. Mit einem Getränk in der Hand blickt sie von einem Balkon aus auf das Meer hinaus und reckt ihre Arme in die Höhe. Weil der Clip seitlich von hinten aufgenommen worden ist, ist vor allem ihr blanker Rücken zu sehen, der Busen aber nur im Ansatz.