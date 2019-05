Sie holte sich 2018 den Titel "GNTM"-Gewinnerin Toni: Hat sich ihr Modeltraum erfüllt?

Ein Jahr ist es her, dass Toni Dreher-Adenuga (19) sich als "Germany's next Topmodel" feiern lassen konnte. Wie es ihr nach dem Finale ergangen ist, ob sich ihr Modeltraum erfüllt hat und welche Favoritin sie in der aktuellen "GNTM"-Staffel hat, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.