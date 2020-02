Sie hofft auf eine Einladung Nach 20 Jahren: Sabrina Lange will wieder ins "Big Brother"-Haus

Sie wurde als erste Nacktduscherin in der ersten "Big Brother"-Staffel bekannt: Sabrina Lange (52). Auch 20 Jahre später wird die 52-Jährige immer noch darauf angesprochen. "Das ist wirklich etwas, das ich immer höre", lacht Lange im Gespräch mit spot on news. "Dass Big Brother mich als erste Nacktduscherin gezeigt hat, war wohl ein Kompliment - so sehe ich das heute." Nur für einen Werbevertrag mit einem Duschbad habe es leider nicht gereicht, scherzt die gebürtige Kölnerin.