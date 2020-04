Sie hatte mit Bodyshaming zu kämpfen Alicia Silverstone: Damals wurde sie "Fatgirl" genannt

"Die haben sich über meinen Körper lustig gemacht, als ich jünger war", erklärt Silverstone. In Anlehnung an ihre Rolle in "Batman & Robin" (1997) hätten einige Medien sie fortan "Fatgirl" und nicht "Batgirl" genannt. Auch Paparazzi hätten teilweise so nach ihr gerufen. "Es hat geschmerzt, aber ich wusste, dass sie falsch liegen." Durcheinandergebracht habe man sie damit nicht. "Ich wusste, dass es nicht in Ordnung ist, sich über jemanden für seine Körperform lustig zu machen." Etwas derartiges solle man einem anderen Menschen nicht antun.