Sie hatte auch Probleme mit Frauen Jennifer Aniston hatte mit Sexismus zu kämpfen

Das hat sie erlebt

Auf die Frage, ob Aniston jemals sexuell belästigt worden sei, erklärt die Schauspielerin, dass sich manche Kollegen durchaus schon auf fragwürdige Weise an sie herangemacht hätten. Wenn so etwas passiert sei, sei sie einfach immer gegangen. Aber es habe sie "noch nie jemand in einer Machtposition" dazu getrieben, dass sie sich "unbehaglich" gefühlt habe. Auch habe bei ihr niemand versucht, eben diese Macht auszunutzen. "In meiner persönlichen Erfahrung bin ich von manchen Frauen in dieser Industrie verbal [...] noch schlimmer behandelt worden", erklärt sie weiter.