Das die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Iffi in der "Lindenstraße" berühmt wurde, noch in diesem Jahr ihren 43. Geburtstag feiert, stört sie überhaupt nicht - eher das Gegenteil ist der Fall. "Seit meinem 40. Geburtstag fühle ich mich wohl in meiner Haut. Ich bin sehr zufrieden mit mir, innerlich wie äußerlich. Das Älterwerden bekommt mir gut. Ich achte mehr auf mich."