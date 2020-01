Sie hat zum fünften Mal geheiratet Pamela Anderson und die Männer - eine Chronologie der Verflossenen

Das mit dem "Richtigen" gestaltete sich bei Pamela Anderson (52) in all den Jahren schwieriger als man denken sollte. Die Männerwelt lag ihr schon immer zu Füßen und doch konnte die blonde "Baywatch"-Nixe einfach nicht den Mann fürs Leben finden. Jetzt hat das Jahrhundert-Playmate zum fünften Mal geheiratet. Und zwar den US-Filmproduzenten Jon Peters (74, "A Star is Born"), mit dem Anderson bereits in den Achtzigern in der legendären Playboy-Mansion flirtete und schließlich zusammenkam. "Sie sind sehr verliebt und haben gestern geheiratet", bestätigte Andersons Sprecher Matthew Berritt dem "People"-Magazin. Ist dieses Mal also ein Happy End in Sachen Männern in Sicht? Wir haben die Chronologie zu Pams Verflossenen.