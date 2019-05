Sie hat wieder Zeit für die Liebe Charlize Theron ist auf Männersuche

Nun habe sie wieder mehr Zeit für die Liebe, erklärte sie: "Ich suche einfach einen guten Menschen." Star-Allüren will sie zudem nicht haben: Sie lebe ein sehr einfaches Leben, sagte sie laut "Sun": "Ich wohne seit 25 Jahren im selben Haus." Und was muss ihr Traummann mitbringen? Er soll sie zum Lachen bringen, so die Schauspielerin. Und: "Ein Mann kann sich einen guten Bart wachsen lassen, das gefällt mir." Charlize Theron kommt ab 20. Juni an der Seite von Seth Rogen (37) in der romantischen Komödie "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" in die deutschen Kinos.