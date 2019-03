Sie hat jetzt ihren eigenen Stern Mandy Moore: Mit ihren "This Is Us"-Kollegen auf dem Walk of Fame

Große Ehre für Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore (34)! Am Montag wurde ihr eigener Stern auf dem berühmten Walk of Fame enthüllt. Bei der Zeremonie war nicht nur Moores Ehemann Taylor Goldsmith (33) dabei, sondern auch ihre Kollegen aus der preisgekrönten Serie "This Is Us - Das ist das Leben", in der die 34-Jährige seit 2016 die Rolle der Rebecca spielt. An der Seite von Milo Ventimiglia (41), der in der Serie als ihr Ehemann Jack zu sehen ist, Sterling K. Brown (42), Jon Huertas (50), Justin Hartley (42), Chrissy Metz (38) und Susan Kelechi Watson (37) strahlte Mandy Moore in ihrem nudefarbenen Midi-Kleid bis über beide Ohren.