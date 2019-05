Punkten kann man bei ihr mit "Sportlichkeit, einer tollen Ausstrahlung" und vor allem selbstbewusstem Auftreten: "Ich will einen Mann, der weiß, was er will." In einem Interview auf "rtl.de" verriet sie zudem, dass sie jemand sei, der "eher auf Sonnyboys oder amerikanische Collegeboys" steht. Außerdem suche sie einen Mann, der sich mit ihr Gedanken über die Zukunft machen will. Im Sommer darf sie nun erst mal Rosen an 20 Männer verteilen.