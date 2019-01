Sie hat gleich mehrere Eisen im Feuer Janine Kunze: Glück in (Schau-)Spiel und Liebe

Mit der ZDF-Krimiserie "Heldt" schaffte sie den Imagewandel: Seit 2013 mimt Kunze die toughe Staatsanwältin Ellen Bannenberg. Auch Tochter Lili (15) ist als Serientochter von Ellen regelmäßig am Set. Nach anfänglichen Bedenken war Kunze schnell begeistert von dem Nachwuchstalent. Ihre Rolle als Mutter legt sie beim Dreh allerdings ab: "Ich habe gelernt, mich am Set komplett zurückzunehmen", so die Schauspielerin in einem Interview über die zunächst ungewohnte Situation. "Wir sind gleichwertige Kollegen, sie macht ihr Ding, und ich meines."