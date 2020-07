Sie hat ein Mädchen bekommen "Star Trek: Discovery"-Star Sonequa Martin-Green wieder Mama geworden

Herzlichen Glückwunsch an eine toughe Serien-Heldin: Sonequa Martin-Green (35), unter anderem bekannt als Michael Burnham aus "Star Trek: Discovery" und Sasha Williams aus "The Walking Dead", ist wieder Mutter geworden. Am vergangenen Sonntag (19. Juli 2020) hat sie um genau 08:32 Uhr morgens ihr zweites Kind - eine süße Tochter - zur Welt gebracht, wie sie nun selbst bei Instagram verkündet.