Die dreifache Mutter und zehnfache Oma ist gelernte Kinderpflegerin. Auch wenn ihre Ausbildung mit viel jüngeren Semestern zu hat, ihre Erfahrung mit Kindern kann sie in den Disco-Nächten gut gebrauchen. Denn neben den zwölf Kabinen und zehn Pissoirs in den Toiletten, den Handtüchern, den Spiegeln und den Waschbecken, kümmert sich Bauermann auch um den Herz-Schmerz der Gäste. "Die meisten kennen mich schon. Am häufigsten klagen die Mädchen, dass der angehimmelte Bub mit einer anderen tanzt", sagt die 62-Jährige. "Ich nehme sie dann in den Arm und sag: "Wisch dir mal die Augen aus - am meisten kannst du ihn ärgern, wenn du so tust, als wäre nix."