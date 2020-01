"Sie haben sich getrennt" Ist Rihanna wieder Single?

Seit Sommer 2017 gab es Gerüchte um eine Beziehung zwischen Rihanna und Jameel, doch die beiden hielten ihre Beziehung privat. Allenfalls an Flughäfen oder bei Heimspielen der Los Angeles Lakers bekam die Öffentlichkeit die beiden gemeinsam zu sehen. Erst in einem Gespräch mit "Interview" gab sie im Sommer 2019 überhaupt öffentlich zu, in die Person, die man "googlen kann" verliebt zu sein und "mehr als alles andere im Leben" Mutter sein zu wollen. Ebenfalls im Sommer 2019 zog Rihanna nach London, wo Jameel lebt.