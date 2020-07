Sie haben sich "auseinandergelebt" Tanja Bülter: Ehe-Aus nach sieben Jahren

Das Paar habe sich in den letzten zwei Jahren "auseinandergelebt" und sich in "zwei verschiedene Richtungen entwickelt", erläutert sie Lifestyle-Bloggerin die Trennungsgründe. Zwar habe man es immer wieder versucht, die Liebe zu retten, doch die Anstrengungen seien vergebens gewesen: "Es war tatsächlich das verflixte siebte Ehejahr bei uns. Wir waren am Ende aber fast 14 Jahre zusammen."