Sie habe sich "ein bisschen erholt" Daniela Büchner: Erstes TV-Statement nach dem Tod von Jens

Außerdem nutzte sie die Gelegenheit, auf das Benefizkonzert "Goodbye Jens - Party-Stars halten zusammen" in der Grugahalle in Essen am 23. Februar aufmerksam zu machen. Sie habe davon erfahren und wolle sich bei jedem einzelnen Künstler bedanken, der dort für ihren Mann auftrete: "Ich weiß, er wird im Himmel rocken, er wird es lieben." Vielleicht werde sie auch dabei sein, vorher müsse sie aber klären, ob das mit Zuhause vereinbar sei.