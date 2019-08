Sie gibt ihr Debüt Kylie Jenner und Travis Scott mit Tochter Stormi auf dem roten Teppich

US-Rapper Travis Scott (28, "Sicko Mode") feierte am Dienstagabend die Premiere seiner Netflix-Doku "Travis Scott: Look Mom I Can Fly". Wer da nicht fehlen durfte? Seine beiden größten Fans natürlich: Freundin Kylie Jenner (22) und Töchterchen Stormi Webster (1) begleiteten Scott zur Premierenfeier. Stormi gab damit ihr Debüt auf dem roten Teppich. Kylie Jenner hatte sich zwar in Schale geworfen, doch alle Blicke waren auf ihre süße Tochter gerichtet.