Sie führt durch eine Online-Show Claudia Obert kehrt zu "Promi Big Brother" zurück

Modeunternehmerin Claudia Obert (58) sorgte nicht erst in der Trashshow "Promis unter Palmen" für mächtig Wirbel. Schon in der fünften Staffel von "Promi Big Brother" lieferte sie als Bewohnerin jede Menge Schlagzeilen. Jetzt ist die Luxus-Lady offiziell zurück, diesmal allerdings nicht als Kandidatin. Wie der Sender Sat.1 am Freitag mitteilte, wird Obert drei Jahre nach ihrer Teilnahme eine eigene Online-Show zur neuen Staffel präsentieren. Immer sonntags und mittwochs (ab dem 9. August) kommentiert sie dafür auf PromiBigBrother.de und Joyn die Geschehnisse im Haus.