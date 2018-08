Sie fühlte sich gedemütigt J.J. Abrams: Das sagt der "Lost"-Schöpfer zu Evangeline Lillys Vorwurf

Das wirft sie den Machern vor

Lilly hatte in einem Podcast geschildert, in der dritten Staffel der Show zu einer Nacktszene gedrängt worden zu sein. "Ich fühlte mich gedemütigt, habe gezittert als es vorbei war und ich habe mir die Augen ausgeweint", erinnerte sich Lilly in dem Gespräch zurück. Eine ähnliche Situation habe sich in Staffel vier noch einmal wiederholt. Erst danach habe sie den Mut aufgebracht, sich gegen die ungewollten Nacktszenen zur Wehr zu setzten: "Dann habe ich gesagt: 'Das war's, es ist Schluss. Ihr könnt schreiben was ihr wollt, ich werde es nicht machen. Ich werde in dieser Serie nie wieder meine Kleidung ausziehen.' Und das habe ich auch nicht."