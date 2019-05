Sie fühlt sich rundum wohl Sophia Thomalla: So hält sie ihren Körper in Schuss

Bald beginnt der Sommer - für viele höchste Zeit, endlich an der Bikinifigur zu arbeiten. Sophia Thomalla (29) ist dagegen das ganze Jahr über in Top-Form. Die 29-Jährige hat rein gar nicht an ihrem Körper auszusetzen, wie sie auf der Eröffnungsparty des neuesten IQOS Stores in Berlin verrät.