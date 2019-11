Sie fühlt sich "geschmeichelt" Helen Mirren und Keanu Reeves? So reagiert sie auf die Verwechslung

Hollywood-Star Keanu Reeves (55, "Always Be My Maybe") und US-Künstlerin Alexandra Grant (46) machten ihre Liebe am Wochenende mit ihrem Red-Carpet-Auftritt bei der "LACMA Art + Film Gala" offiziell. Weil die Künstlerin der britischen Oscar-Gewinnerin Helen Mirren (74, "Fast & Furious 9") ähnlich sieht, stand das Netz ob des vermeintlichen neuen Traumpaares Reeves-Mirren eine Zeit lang Kopf. Nun hat Mirren die Verwechslung persönlich kommentiert.