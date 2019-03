Sie fügte sich selbst Wunden zu Evan Rachel Wood: Mit diesem schockierenden Bild möchte sie aufrütteln

So schreibt Wood: "Nach zwei Jahren in einer gewalttätigen Beziehung flüchtete ich mich in Selbstverletzung. Immer, wenn mich mein Peiniger bedrohte oder angriff, schnitt ich mir in den Arm, um ihn auf diese Weise zu entwaffnen. Doch das hat den Missbrauch nur zeitweise gestoppt." Obwohl sie stets hoffte, dem Teufelskreis aus Gewalt und Selbstverletzung zu entfliehen, sei sie zu verängstigt gewesen, um die nicht genannte Person zu verlassen.