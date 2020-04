Sie freut sich auf den Friseur Angelina Kirsch kümmert sich in der Corona-Isolation um ihre Eltern

Zeit für Musik und Hula-Hoop

Kirsch, die auf Instagram auch während der Corona-Krise fleißig neue Inhalte veröffentlicht, ist froh darüber, sich um ihre Eltern kümmern zu können. "Ich kann sie versorgen, sodass sie nur selten das Haus verlassen müssen." Trotz der rührenden Fürsorge vergisst sie ihr eigenes Wohlbefinden nicht: "Ich gehe bei schönem Wetter gern und ausgiebig in der Natur spazieren. Und ich habe mal wieder so richtig viel Zeit für die Musik. Also spiele ich momentan auch wieder viel auf meinem Klavier."