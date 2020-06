Sie fordert Gerechtigkeit Jennifer Lawrence nutzt Twitter-Debüt für dringenden Appell

Jahrelang hat sich Jennifer Lawrence (29, "Red Sparrow") aus den sozialen Medien herausgehalten. Damit ist nun Schluss: Die Schauspielerin hat sich einen eigenen Twitter-Account angelegt. Diesen nutzt sie allerdings nicht, um ihre Fans über ihr Privatleben auf dem Laufenden zu halten. Stattdessen möchte sie ihre Reichweite nutzen, um etwas in ihrem Heimatland zu bewirken. Ihr Account steht in direkter Verbindung mit der US-Organisation "Represent Us", die sich für eine Verbesserung des Rechtssystems in den USA einsetzt.