Sie folgen auf Devid Striesow Saarland-"Tatort": Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer sind die Neuen

Drehbeginn steht schon fest

Das neue Team startet in Kürze in den ersten Fall. "Der erste Burlakov-Sträßer-'Tatort' wird ab kommender Woche unter anderem in Saarbrücken und Püttlingen gedreht", erklärt Martin Hofmann, Geschäftsführer der PRO SAAR Medienproduktion GmbH und Produzent des SR-"Tatorts". Der Auftakt habe es für die Kommissare in sich. "Er katapultiert sie mitten in die Wirren einer verfeindeten saarländischen Familie, in der jeder jeden gehasst hat und ein Brudermord mindestens im Bereich des Möglichen liegt", verrät Hofmann vorab.