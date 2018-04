Sie fiebert immer noch mit Welchem Model gönnt Ex-"GNTM"-Kandidatin Gerda den Titel?

In Folge sieben war für Gerda J. Lewis (25) bei "Germany's next Topmodel" (immer donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben) Schluss. Doch die ehemalige Kandidatin der aktuellen Staffel will in Zukunft hoch hinaus. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach die Kölnerin in München über ihre weiteren Ziele, ihre Vorbilder in dieser Hinsicht und verriet, welches der Mädchen sie ganz weit vorne sieht im Kampf um den Topmodel-Titel.