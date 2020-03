Sie feiert ihren 65. Geburtstag Über 50 Jahre auf der Bühne: Denkt Marianne Rosenberg ans Aufhören?

Mit Songs wie "Er gehört zu mir" (1975) und "Marleen" (1976) wurde Marianne Rosenberg einst zum Schlagerstar. Über 50 Jahre nach ihrem Debüt steht sie immer noch auf der Bühne. Am heutigen Dienstag (10. März) feiert sie ihren 65. Geburtstag und nur wenige Tage später, am 13. März, veröffentlicht die Sängerin ihr neues Album "Im Namen der Liebe". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie über ihr bisheriges Leben und ob sie nach so langer Zeit im Rampenlicht manchmal ans Aufhören denkt.