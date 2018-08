Aber hallo. Sie wirken fitter als viele Unter-80-Jährige.

Das liegt auch an Emily, meinem Chihuahua. Manchmal versuche ich, mit ihr zu joggen, da wird sie denken: Oh je, was will die Alte!? Ich hüpfe auch gern beim Gassigehen, summe „Lalala“ – wie damals als junges Mädel, als das Tanzen für mich eine Art Alltagsflucht in der Nachkriegszeit war – und, naja, was soll ich sagen: Nach drei Sprüngen reicht’s mir. Aber immerhin.