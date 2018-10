Sie feiert ein TV-Comeback Mischa Barton spielt im "The Hills"-Reboot mit

Mischa Barton verließ die Serie schon ein Jahr früher. Nach dem großen Erfolg folgte für die Schauspielerin eine schwierige Zeit, die unter anderem 2007 zu einer Festnahme wegen Fahrens ohne Führerschein, Alkoholeinfluss am Steuer und Drogenbesitzes führte. Jetzt soll ihr mit der neuen Rolle der erneute Karriereerfolg gelingen. In "The Beginnings" wird die 2010 abgesetzte Reality-TV-Sendung "The Hills" über vier Freundinnen aus L.A. fortgeführt.