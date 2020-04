Sie feiert den Welttag des Tanzes Barbara Meiers Babybauch ist nicht mehr zu übersehen

Barbara Meier machte ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer Clemens Hallmann (geb. 1976) im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt. Mitte Februar gab die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin (2007) ihre Schwangerschaft bekannt. Das Baby soll im Sommer 2020 auf die Welt kommen.