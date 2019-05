Sie fand ihn "gruselig" Natalie Portman bestreitet Romanze mit Musiker Moby

Alles nur für die Absatzzahlen?

In seiner vor Kurzem erschienenen Autobiografie "Then It Fell Apart" hatte Moby behauptet, er sei mit der Schauspielerin zusammen gewesen. Die Romanze habe jedoch geendet, als Portman jemand anderen getroffen und Moby verlassen habe. Portman beschuldigt Moby, die Beziehung erfunden zu haben - er habe "diese Geschichte benutzt, um sein Buch zu verkaufen".