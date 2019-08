Sie erwartet ihr zweites Kind Melanie Müller: Darum ist sie nicht gerne schwanger

Sie erzählen in der Doku offen über Ihre zweite Schwangerschaft. Warum hatten Sie Probleme, ein zweites Kind zu bekommen?

Müller: Stress, Druck, da kam alles zusammen. Wenn man so viel unterwegs ist und den Kopf immer woanders hat, wenn man frei hat und am Ende doch wieder am Schreibtisch sitzt, da streikt der Körper irgendwann. Richtig Urlaub gibt es bei uns nicht, weil ich immer auf der Bühne stehe am Wochenende, jetzt im Sommer auch noch unter der Woche. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell und nach zwei Jahren fragt man sich, warum es noch nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben.