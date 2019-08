Sie erlaubt sich einen Scherz Queen Elizabeth II. plaudert inkognito in Schottland

Very amused statt not amused: Ein kleiner Zwischenfall während ihres Sommerurlaubs in Schottland auf Schloss Balmoral hat Queen Elizabeth II. (93) offenbar königlich amüsiert. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, war die Monarchin gerade in Begleitung ihres Sicherheitsbeauftragten Richard Griffin auf ihrem Anwesen in Aberdeenshire unterwegs, als sie einer Gruppe von US-amerikanischen Touristen begegnete. Weil die 93-Jährige ganz unglamourös in Tweed und mit Kopftuch bekleidet war, sei sie von den US-Amerikanern nicht erkannt worden, heißt es in dem Bericht.