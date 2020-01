Sie erklärt sich auf Instagram Greta Thunberg: Darum will sie "Fridays for Future" als Marke schützen

Greta Thunberg (17) will den Namen der Klimabewegung "Fridays for Future" schützen lassen. Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte zunächst darüber berichtet, dass die Stiftung "Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation" einen entsprechenden Antrag bereits letzten Dezember beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum gestellt hat. Nun äußerte sich die Klimaaktivistin in einem Instagram-Post zu dem Hintergrund des Antrags und ihrer gegründeten Stiftung.