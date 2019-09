Sie erklärt ihre Auszeit Britney Spears: "Ich arbeite seit meiner Kindheit ununterbrochen"

"Ich hoffe, ihr alle habt mich nicht vergessen!!!", schreibt sie in einem Post. "Ich nehme mir diese Übergangsphase in meinem Leben, um mich auf das zu konzentrieren, was ich wirklich will." Und Spears erklärt weiter: "Ich arbeite seit meinem achten Lebensjahr ununterbrochen in der Branche. Manchmal ist es gut, anzuhalten und nachzudenken!!!! Ich vermisse euch alle ... Ich habe wirklich die besten Fans der Welt!!!" Dazu postete sie eine Reihe von Bildern, die sie auf der Bühne zeigen.