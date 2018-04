Sie drehte fast alle Stunts selbst Lisa Maria Potthoff hat "einen Stuntman durch eine Scheibe geworfen"

Als toughe Ermittlerin Sarah Kohr überzeugte Lisa Maria Potthoff (39, "Grießnockerlaffäre") in "Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen" so sehr, dass sie ihre eigene Reihe bekommt. Am 23. April (20:15 Uhr im ZDF) läuft "Sarah Kohr - Mord im Alten Land", ein dritter Film ist bereits abgedreht. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Potthoff, warum sie ihre harten Actionszenen selbst dreht und wie sich das auf ihren Alltag auswirkt.