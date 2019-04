Sie dreht gerade "Hustlers" Bikini-Schnappschuss von Jennifer Lopez lässt das Netz durchdrehen

"@Jlo Boom! Da ist es", kommentierte Lenny Kravitz (54) das Bikini-Bild. "Yes", schrieb Supermodel Naomi Campbell (48) und versah das Ganze ebenfalls mit Feuer- und Herzchen-Emojis. Promi-Blogger Perez Hilton (41) erklärte, er wäre schon froh, wenn er einen sichtbaren Bauchmuskel hätte. In dem Film "Hustlers", der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll, spielt Lopez eine Stripperin, die versucht, zusammen mit Kolleginnen ihre reichen Kunden reinzulegen. Constance Wu (37) und Cardi B (26) werden ebenfalls in dem Streifen zu sehen sein.