Sie dreht aktuell in Mexiko Darum hat Veronica Ferres ihren eigenen Geburtstag vergessen

Kein Kontakt zur Außenwelt

Die vielen Glückwünsche blieben zunächst unbemerkt, da die Schauspielerin an ihrem Ehrentag keinen Zugriff auf ihr Handy hatte. Sie war nicht zu erreichen. Ferres dreht aktuell unter hohen Sicherheitsvorkehrungen einen neuen Film in Mexiko-Stadt. "Ich habe tatsächlich nur an den Geburtstag meiner Tochter und an die Abschlussfeier gedacht. Und meinen Geburtstag dabei ganz vergessen", erklärt die Schauspielerin.