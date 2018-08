Sie dachte, er macht Pancakes Michael Douglas' Tochter wusste nichts von seinem Beruf

Um ehrlich zu sein, haben vermutlich die wenigsten Kinder eine genaue Vorstellung davon, was ihre Eltern beruflich machen. Doch so daneben wie Michael Douglas' (73, "Ant-Man") Tochter Carys Zeta Douglas lag, ist dann schon eher ungewöhnlich. Wie die 15-Jährige der Zeitschrift "Town & Country" verriet, dachte sie lange, ihr Vater - der wohlgemerkt Oscar-, Emmy- und Gloden-Globe-Gewinner ist - würde den ganzen Tag lang Pfannkuchen machen. Pancakes statt Filmsets also.