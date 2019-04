Sie blieb unverletzt Nach Wohnungsbrand: Joan Collins dankt der Londoner Feuerwehr

Joan Collins (85, "Der Denver Clan") erholt sich langsam von dem Schock über den Brand in ihrem Londoner Apartment, wie sie mit einem Foto auf Instagram verrät. "Danke an all unsere Freunde und der Familie für die Unterstützung nach dem Feuer", schreibt sie zu dem Foto, das sie bei einem Spaziergang im Park mit ihrer Tochter Tara zeigt. Wenige Stunden zuvor hatte sie ein Video auf Instagram gepostet, das die rußgeschwärzten Wände ihres Apartments zeigt. Am Samstag war dort durch einen unglücklichen Zufall ein Feuer ausgebrochen.