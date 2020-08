Müsste man in Sachen Reise stärker auf die Bremse treten?

Wir setzen auf die Verantwortung jedes Einzelnen. Große Teile der Welt sind Risikogebiete und für die gibt es eine klare Reisewarnung und eine Quarantäne-Einreiseverordnung. Wer in einem Risikogebiet war, muss bei der Rückkehr mindestens so lange in Quarantäne bleiben, bis er ein negatives Testergebnis erhält. Ich bin in diesem Fall also verpflichtet, auf dieses Ergebnis zu warten, auch wenn es drei Tage dauert. Man muss an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen appellieren. 90 Prozent aller Menschen in Deutschland halten sich auch dran. In einem Risikogebiet Urlaub zu machen, nur weil es da gerade billig ist, ist unverantwortlich.